Stabilità finanziaria degli enti locali, riunita la Commissione al Viminale

Si è riunita al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, prevista dall’art. 155 del Testo Unico degli Enti locali, presieduta, rispettivamente, dal sottosegretario Carlo Sibilia per le problematiche connesse alla finanza locale, e dal sottosegretario Ivan Scalfarotto per gli aspetti relativi al personale degli enti locali. Nella prima seduta, sono stati esaminati 3 piani di riequilibrio finanziario pluriennale, 2 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e 2 piani di estinzione.

Nella seconda seduta, sono state innanzitutto valutate, con esito favorevole, le delibere presentate dai comune di Foggia e Terni di autorizzazione ad assumere rispettivamente 19 e 14 unità a tempo determinato – ai sensi dell’art. 31 bis del decreto legge n. 152/21 convertito nella legge n.233/21 – per le esigenze connesse alla attuazione dei progetti di rigenerazione urbana e messa in sicurezza del territorio presentati dai predetti comuni e ammessi a finanziamento, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le assunzioni autorizzate avranno termine con la realizzazione dei rispettivi progetti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Inoltre, la Commissione ha esaminato 27 delibere, approvando 9 rideterminazioni di dotazioni organiche, 325 assunzioni a tempo indeterminato (fra cui 108 stabilizzazioni) e 32 a tempo determinato. Tra gli enti locali interessati, si indicano i comuni di: Alessandria, Campione d’Italia (Co), Alatri (Fr); Boscoreale (Na), Ercolano (Na), Manfredonia (Fg) e Scalea (Cs).

Fonte: Ministero dell’interno