Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP): in Gazzetta Ufficiale il decreto di adozione delle nuove specifiche tecniche di interoperabilità

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre u.s. ( G.U. Serie Generale n. 276 del 25-11-2023 ), il decreto interministeriale del 26 settembre 2023, recante “Modifiche dell’allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)”, previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 12 novembre 2021, recante “Modifica dell’Allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160”.

Il decreto sancisce la definitiva approvazione delle nuove specifiche tecniche di interoperabilità che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

La pubblicazione del Decreto rappresenta una tappa importante nel percorso intrapreso dal Dipartimento della funzione pubblica volto alla digitalizzazione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), condotto nell’ambito del Subinvestimento 2.2.3 finanziato a valere sulla Missione 1 del PNRR. Il progetto intende raggiungere la piena interoperabilità dei SUAP stessi e dunque standardizzare le procedure amministrative ad essi connesse, al fine di offrire a cittadini e imprese servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili.

Il progetto, infatti, dopo una prima fase di raccolta delle informazioni per l’analisi dello stato di funzionamento degli sportelli SUAP e una successiva analisi funzionale e tecnologica per un aggiornamento del sistema verso i nuovi standard di interoperabilità, può adesso entrare nella fase operativa di definizione ed esecuzione degli interventi per l’adeguamento degli Sportelli Unici alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità.

Nei prossimi mesi, le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi SUAP, procederanno all’aggiornamento dei rispettivi sistemi informativi e potranno, poi, registrare le componenti di Front e Back office dei SUAP e degli Enti terzi coinvolti, nel Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici gestito da Unioncamere nel rispetto delle specifiche tecniche e conformemente alla normativa in vigore in termini di accessibilità, disponibilità dei dati e neutralità tecnologica delle soluzioni.

Fonte: Sportelli Unici – Semplificazione e digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE