Sport per disabili mediante l’uso di ausili

Lo sport è fonte e motore di inclusione sociale e rispetto dell’altro ed è riconosciuto come strumento eccellente per l’integrazione delle minoranze e dei gruppi a rischio di emarginazione sociale, ed è per questo che occorre sensibilizzare i praticanti sportivi e sostenere finanziariamente i progetti volti a rendere lo sport accessibile alle persone con disabilità.

A questo scopo, il DPCM del 20 aprile 2021, sulla base della dotazione annuale del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, assegna la somma di € 4.000.000 per l’acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito ai soggetti con disabilità interessati all’avviamento alla pratica sportiva.

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha, inoltre, sottoscritto un accordo con il Comitato Italiano Paralimpico, la società Sport e Salute e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per la gestione del Fondo. Tutti i soggetti interessati alla misura finanziaria, a partire dalle ore 10 del 23 maggio 2022, potranno accedere alla piattaforma informatica per le società e/o le associazioni sportive nazionali per la presentazione della domanda.