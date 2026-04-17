Sport e coesione, via libera a 220 milioni del Fondo sviluppo e coesione

Sport 17 Aprile 2026, di Redazione

Il CIPESS assegna nuove risorse al Dipartimento per lo sport: finanziamenti per interventi strategici e riequilibrio territoriale, con priorità al Mezzogiorno

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Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha approvato l’assegnazione di 220 milioni di euro al Ministero per lo sport e i giovani – Dipartimento per lo sport, a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027.

La decisione, adottata nella seduta del 10 dicembre 2025 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, dà attuazione all’Accordo per la coesione sottoscritto il 31 ottobre 2025, che definisce obiettivi e interventi strategici nel settore sportivo. Le risorse finanzieranno progetti con impatto nazionale e territoriale, in linea con le politiche di sviluppo e riequilibrio economico e sociale.

Il FSC rappresenta infatti uno dei principali strumenti per ridurre i divari tra le diverse aree del Paese: l’80% delle risorse è destinato al Mezzogiorno e il restante 20% al Centro-Nord. Gli interventi previsti dovranno essere coerenti anche con il PNRR e con i programmi europei della nuova programmazione 2021-2027.

Il piano finanziario stabilisce la distribuzione delle risorse su base pluriennale e prevede un sistema di monitoraggio stringente: l’erogazione dei fondi sarà subordinata all’aggiornamento dei dati nel sistema nazionale e al rispetto dei cronoprogrammi. In caso di ritardi o inadempienze, è previsto il definanziamento degli interventi.

La delibera disciplina anche le eventuali modifiche all’Accordo, che dovranno essere concordate tra le amministrazioni coinvolte e, nei casi più rilevanti, approvate dallo stesso CIPESS.

Una volta completati i controlli previsti, il Dipartimento per lo sport potrà avviare le attività necessarie all’attuazione degli interventi, con l’obiettivo di rafforzare infrastrutture e politiche sportive come leva di sviluppo e coesione territoriale.

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