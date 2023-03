Sport, DPCM 30 giugno 2022: pubblicati gli elenchi dei beneficiari

Si pubblica l’elenco degli ammessi al contributo a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti sportivi, di cui al dpcm 30 giugno 2022.

Si rappresenta che, per diverse posizioni non presenti nell’elenco pubblicato, si è ancora in attesa di integrazioni richieste agli organismi affilianti.

Si rammenta che, come indicato nella news del 15 febbraio 2023, le procedure di pagamento sono state avviate in data odierna.

Per ogni richiesta di informazioni, si prega di voler scrivere a serviziosecondo.sport@governo.it

Fonte: Dipartimento per lo Sport