Sport bonus, proroga termini di scadenza prima finestra e nuova procedura per seconda istanza

In considerazione della chiusura del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantesche prevista dal 26/06/2023 al 01/07/2023, nonché dell’esigenza di consentire alle imprese interessate ulteriori erogazioni liberali nell’ambito del provvedimento in parola, il Dipartimento per lo Sport comunica la proroga alle ore 23:59 del 15/07/2023 dei termini di scadenza della prima finestra dello sport bonus 2023.

Esclusivamente per le imprese che hanno già effettuato la richiesta di usufruire dello sport bonus 2023 – prima finestra sulla relativa piattaforma e che abbiano la necessità di effettuare una o più ulteriori erogazioni liberali verso un diverso beneficiario, lo stesso Dipartimento comunica la seguente procedura da seguire, corredata dai citati allegati e modulo di richiesta:

Vademecum della procedura per seconda istanza Sport Bonus 2023 – 1^finestra

Inviare la domanda agli indirizzi : ufficiosport@pec.governo.it e per conoscenza a sport@governo.it , entro le 23:59 del 15 luglio 2023, indicando nell’oggetto “Sport Bonus 1^ finestra 2023 – seconda istanza + la denominazione impresa + codice fiscale”;

Il Servizio Primo del Dipartimento invierà alla sola mail (NON PEC) del richiedente, indicata nel modello di richiesta, un numero di codice seriale identificativo ed univoco.

Allegati:

Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; Visura camerale dell’impresa erogatrice; Contratto di affitto o concessione dell’impianto sportivo interessato dall’intervento; Dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario della volontà di accettare l’erogazione liberale, con indicazione dell’importo e del tipo di lavori che intende realizzare (nuova opera, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia)

Cliccare QUI per scaricare il modulo di richiesta