Sport a scuola, rivoluzione nell’uso degli impianti: via libera alla Camera al DDL che semplifica la concessione a società e associazioni sportive

La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità in prima lettura un disegno di legge (DDL) che mira a semplificare l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni e società sportive. Il provvedimento, nato da una proposta parlamentare e sostenuto con convinzione dal Governo, stabilisce nuove regole per la concessione di palestre e strutture, bilanciando le esigenze formative della scuola con il valore sociale dello sport.

LE NOVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Il cuore della riforma consiste nel superamento del principio dell’assenso preventivo delle scuole per la concessione degli impianti. Il processo autorizzativo viene invertito: la competenza per la concessione resta in capo agli Enti locali (proprietari delle strutture), ma spetterà agli istituti scolastici l’onere di comunicare all’Ente le eventuali ragioni ostative all’utilizzo, legate cioè allo svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nei loro Piani Triennali dell’Offerta Formativa (PTOF).

In questo modo, il DDL mira a:

Semplificare le procedure per la concessione a società e associazioni sportive.

Ribadire la funzione prioritaria delle palestre scolastiche, che deve rimanere lo svolgimento delle attività didattiche e formative delle scuole.

delle palestre scolastiche, che deve rimanere lo svolgimento delle attività didattiche e formative delle scuole. Riaffermare il valore sociale degli impianti, facilitandone l’uso da parte delle associazioni sportive quando non impegnati dalle attività scolastiche.

Fonte: MIM