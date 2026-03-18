Spoleto: la cultura 4.0, il nuovo ecosistema digitale della città

Una città che si mette “in tasca” ai visitatori e parla il linguaggio dell’innovazione. È stata presentata presso il Palazzo Comunale, l’architettura digitale di Spoleto: un pacchetto di 4 strumenti web nati per connettere il patrimonio artistico, la divulgazione scientifica e la promozione turistica.

Alla conferenza stampa sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Andrea Sisti, il vicesindaco con delega alla valorizzazione delle culture Danilo Chiodetti e l’assessore al turismo 4.0 Giovanni Angelini Paroli.

ENJOY SPOLETO

Il fulcro della promozione territoriale è il portale ufficiale enjoyspoleto.it. Non un semplice sito informativo, ma una “porta digitale” pensata per accompagnare il turista dalla pianificazione del viaggio al soggiorno. Dalla cucina tipica ai percorsi outdoor, il sito aggrega eventi, ospitalità e itinerari in un’interfaccia moderna e intuitiva.

SPOLETO CULTURA

Per gli amanti dell’arte, la piattaforma spoletocultura.it diventa il punto di riferimento per il sistema museale cittadino. Il sito permette di esplorare l’offerta di luoghi iconici come Palazzo Collicola, la Rocca Albornoz e la Casa Romana, facilitando l’acquisto della Spoleto Card e fornendo aggiornamenti grazie ai canali social collegati.

MUST SPOLETO

Parallelamente, il MUST – Museo delle Scienze e del Territorio debutta online con mustspoleto.com. Uno spazio che unisce la didattica alla ricerca, offrendo un’edicola digitale dove è possibile consultare atlanti della fauna umbra e articoli scientifici, rendendo il museo un centro di divulgazione accessibile ovunque.

SPOLETO TOUR

La novità tecnologica è spoletotour.app, una webapp basata su tecnologia WebAR, senza scaricare applicazioni dagli store, l’utente può inquadrare monumenti e piazze con la fotocamera dello smartphone per veder comparire informazioni storiche e curiosità. Di rilievo la sezione “Vie e piazze raccontano”, un progetto che recupera la memoria urbana svelando le origini e le storie dietro i toponimi della città.

“Con questi strumenti compiamo un passo decisivo nel percorso di innovazione”, ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti, offriamo ai visitatori mezzi moderni per scoprire non solo l’arte, ma l’ambiente che ci circonda”. L’assessore Giovanni Angelini Paroli ha sottolineato l’importanza dell’operazione: “La digitalizzazione è la leva fondamentale del Turismo 4.0. Le piattaforme integrate migliorano l’esperienza di visita e rendono Spoleto una destinazione attrattiva e competitiva a livello internazionale”.

Fonte: comune di Spoleto