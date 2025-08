Sperimentazione SIOPE+ / PCC – Pubblicato l’elenco degli enti locali ammessi al contributo

In attuazione di quanto previsto dal punto 11 dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande di adesione alla sperimentazione del progetto complesso per la digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della PCC – Fase 1, IFEL ha pubblicato l’elenco degli Enti Sperimentatori che, avendo raggiunto gli obiettivi previsti, risultano ammessi al contributo di cui all’art. 7 dell’Avviso, che sarà erogato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IFEL ha curato l’attuazione della Sperimentazione definita attraverso una serie di accordi sottoscritti dalla Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d’Italia, l’Agenzia per l’Italia digitale, l’UPI, l’ANCI e, per l’appunto, la Fondazione IFEL.

La Sperimentazione ha riguardato due linee di intervento dirette ad ottenere:

la riduzione dello scostamento fra l’ammontare del debito commerciale risultante dalle evidenze contabili degli Enti Locali e quello rilevato dalla PCC, accompagnata dall’obiettivo di migliorare l’alimentazione della PCC attraverso la corretta elaborazione degli ordinativi informatici evitando il ricorso a modalità di alimentazione manuale della PCC (Linea B del progetto);

il miglioramento della qualità dei conti di cassa elaborati sulla base dei dati SIOPE, attraverso l’eliminazione dei documenti esterni agli ordinativi informatici riguardanti il pagamento delle spese di personale, completando il percorso di dematerializzazione dei flussi informativi scambiati tra gli Enti e i Tesorieri (Linea A).



Grazie al finanziamento con le risorse del Programma complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 – Asse III – Azione 9 – “Supporto al processo di trasformazione digitale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”, entrambe le linee progettuali sono state sperimentate con risultati positivi.

Per quanto riguarda la Linea B, sono stati individuati gli ambiti entro cui la relazione fra gli Enti Locali e il Sistema PCC fatica a svolgersi in modalità automatica e, per ciascuna criticità riscontrata, sono state prospettate soluzioni possibili. Quanto alla Linea A, la sperimentazione del mandato mono-beneficiario per il pagamento degli stipendi, il principale risultato è stato l’evoluzione programmata di gran parte dei sistemi gestionali attualmente disponibili sul mercato degli Enti Locali in modo tale da eliminare le liste esterne riducendo al minimo i controeffetti quali, ad esempio, l’eccessiva crescita del numero degli ordinativi.

La replicabilità dei processi sperimentati, la maturità degli standard tecnologici e la positiva risposta da parte degli Enti Locali e dei loro fornitori costituiscono solide premesse per il consolidamento e la scalabilità dei risultati su base nazionale. È pertanto auspicabile che le soluzioni sperimentate per la completa dematerializzazione dei pagamenti siano seguite da un progetto di dispiegamento in grado di assicurare l’adozione delle soluzioni stesse da parte della generalità degli Enti Locali.

Fonte: IFEL