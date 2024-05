Solaro promuove la diffusione di competenze digitali alla cittadinanza

Per avvicinare la cittadinanza ai servizi digitali pubblici il Comune di Solare avvia un ciclo di incontri tenuti da esperti del settore per illustrare il funzionamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e PagoPA, il sistema di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Conoscere e utilizzare correttamente i servizi digitali significa facilitare l’accesso ai diritti di cittadinanza digitale semplificando la vita dei cittadini: una parte della popolazione, per motivazioni di natura anagrafica, è distante dall’uso delle tecnologie e deve essere formata. Per questo le varie Amministrazioni si stanno prodigando nel diffondere competenze digitali di base e non fa eccezione il Comune di Solaro con questo progetto. L’iniziativa, organizzata presso i locali del Polo di Comunità Regina Elena di p.zza Cadorna, è gratuita ed è promossa da Comuni Insieme, Piano Sociale di Zona, Rica Hub Solaro e Comune di Solaro coloro che volessero partecipare possono contattare l’Informagiovani/Informafamiglie del Comune.

I 2 incontri intitolati “L’angolo digitale!” partiranno il 23 maggio con gli esperti del settore del Fascicolo Sanitario Elettronico, mentre il 30 maggio sarà trattato il funzionamento del sistema PagoPa per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni, entrambi gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 10 nei locali del Polo di Comunità Regina Elena di p.zza Cadorna.

Fonte: comune di Solaro