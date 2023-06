SMART PUGLIA: Innovazione e sviluppo, le opportunità di una Regione dinamica

Regione Puglia punta sull’innovazione con Smart Puglia, un evento creato per promuovere l’ecosistema innovativo regionale che mette a disposizione una serie di strumenti e misure per le aziende che intendono decidere di investire in Puglia.

Innovazione, ricerca, incentivi e finanza innovativa: l’ecosistema Puglia offre una serie di strumenti e interventi alle aziende che decidono di investire nella Regione. Energie rinnovabili, settore aeronautico e aerospaziale, start up tecnologiche, biotech, e collaborazione tra mondo dell’università e imprenditoriale, strategie per i Fondi Fesr e Fse 2021-27: driver attrattivi per chi sceglie dinamismo imprenditoriale e scientifico e qualità della vita “made in Puglia”.

Ad offrire un quadro delle opportunità del sistema pugliese sarà l’evento “Smart Puglia”, organizzato dalla Regione Puglia in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che si svolgerà il 12 giugno dalle 15 alle 18 presso l’Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda.

“Abbiamo organizzato questo evento per valorizzare, in una regione come la Lombardia, ricca di opportunità, gli elementi di attrattività della Puglia e i vantaggi per chi sceglie il territorio come meta dei propri investimenti”, ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. Un evento da non perdere per chi vuole cogliere sfide e opportunità investendo in un territorio che offre un ecosistema dell’innovazione dinamico, una regione in cui è bellissimo vivere oltre che lavorare”.

I lavori saranno aperti dagli interventi del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, del Vice Presidente Organizzazione, Sviluppo e Marketing di Assolombarda Alvise Biffi, della Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, e dell’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, a cui seguirà una tavola rotonda dal titolo “Smart Puglia: l’asse con la Lombardia sulla strada della transizione digitale; il focus successivo sarà dedicato alla Digital Transformation nel manifatturiero pugliese.

Fonte: Regione Puglia