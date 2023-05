Sistema Conti Pubblici Territoriali, online il Progetto Comune di Ricerca sulla spesa pubblica per la Sanità

CPT Settori ospita un approfondimento sulla spesa pubblica per la Sanità, arricchito da un’analisi degli indicatori di contesto del settore e da 4 focus delle regioni Campania, Molise, Toscana e Umbria, curati dai Nuclei regionali CPT.

Partendo dall’evoluzione della spesa sanitaria pubblica a livello nazionale, come rilevata in serie storica dal Sistema CPT, il documento si concentra sulla costruzione di alcuni indicatori sintetici in grado di cogliere diversi aspetti del Sistema Sanitario Italiano, ad esempio la relazione tra alcune variabili di interesse economico, come la spesa pubblica e privata per sanità e il capitale pubblico sanitario e una serie di indicatori rappresentanti l’offerta sanitaria regionale, i livelli di attività e le performance dei Sistemi Sanitari Regionali. Seguono i contributi dei singoli Nuclei Regionali del Sistema CPT che hanno promosso il Progetto Comune di Ricerca sul tema della Sanità:

Campania: focus sui modelli di governance che caratterizzano alcune regioni italiane con particolare attenzione a quello campano.

focus sui modelli di governance che caratterizzano alcune regioni italiane con particolare attenzione a quello campano. Molise : le caratteristiche della spesa sanitaria regionale, anche in relazione con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento e del Fondo Sanitario Nazionale.

: le caratteristiche della spesa sanitaria regionale, anche in relazione con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento e del Fondo Sanitario Nazionale. Toscana : motivazioni e fattori propulsivi per la mobilità sanitaria tra regioni.

: motivazioni e fattori propulsivi per la mobilità sanitaria tra regioni. Umbria: analisi della spesa sanitaria regionale, con attenzione alla relazione esistente tra spesa per sanità e struttura demografica della popolazione.

Ricordiamo che le altre analisi settoriali CPT sono disponibili su CPT Settori e CPT Temi, guarda il video animato sulla spesa pubblica in Sanità. Info: www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/

Fonte: Agenzia per la Coesione territoriale