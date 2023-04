Sistema Conti Pubblici Territoriali, al via il Master “Dati e politiche pubbliche”

È partito il Master Universitario di 2° livello “Dati e Politiche Pubbliche”, promosso dal Sistema CPT e organizzato presso la LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma.

L’obiettivo è quello di fornire ai colleghi della pubblica amministrazione gli strumenti e le conoscenze utili per la produzione, la raccolta e la gestione di dati per le politiche pubbliche, quando i dati sono diventati indispensabili per supportare i processi decisionali.

Il Master coniuga momenti di didattica frontale sia in presenza, sia in modalità online sincrona e prevede la realizzazione di Project work e Collaborative work ed è suddiviso in 12 moduli didattici, ciascuno focalizzato su argomenti definiti, quali ad esempio i sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, big data e open data, modelli macroeconomici previsivi, la creazione di dashboard intelligenti.

Il percorso formativo terminerà a novembre con il rilascio del titolo finale e l’assegnazione di 60 ECTS.

Fonte: Agenzia per la Coesione territoriale