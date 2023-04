Sisma, stabilizzazione del personale

Con nota del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 0022121 del 31 marzo 2023 si dà il via alla raccolta dati online per la procedura di stabilizzazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 che ha previsto la possibilità di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2012 e 2016.

Le amministrazioni interessate potranno compilare il modulo relativo sul portale “Lavoro Pubblico” dove sono disponibili le indicazioni di dettaglio e la guida alla compilazione.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica