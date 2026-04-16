Approvato il primo riparto del Fondo per le Ricostruzioni: dal 2027 risorse stabili per i territori colpiti da calamità

Approvato il primo riparto triennale 2027-2029 delle risorse del Fondo per le ricostruzioni, lo strumento istituito con la Legge di Bilancio 2025 che, a partire dal 2027, assicurerà un finanziamento stabile e programmato ai territori colpiti da eventi calamitosi.

Il decreto di riparto è stato sottoscritto il 9 marzo dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, d’intesa con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia.

Per il primo anno di operatività del Fondo sono previsti 1,5 miliardi di euro, mentre per ciascuno degli anni successivi la dotazione sarà pari a 1,3 miliardi. L’assegnazione delle risorse è il risultato di un’attività amministrativa avviata nel 2025 dal Dipartimento Casa Italia, che ha coinvolto le diverse gestioni commissariali impegnate nei processi di ricostruzione. Queste hanno fornito aggiornamenti su fabbisogni, cronoprogrammi e stato di avanzamento degli interventi, contribuendo alla definizione del piano di riparto.

Maggiori informazioni nella nota di Casa Italia