SIC, ZPS e poteri pianificatori, natura giuridica e limiti del sindacato rispetto alla V.I.N.C.A.

Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su siti di interesse comunitario (SIC), identificati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva habitat, che vengono successivamente designati quali zone speciali di conservazione e che concorrono a costituire la rete ecologica dell’Unione europea “Natura 2000”, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (1).

L’istituzione di una zona speciale di conservazione non comporta l’apposizione di un vincolo espropriativo e conseguentemente non richiede la necessità di partecipazione al procedimento dei privati interessati (2).

La valutazione di incidenza ambientale, similmente alla valutazione di impatto ambientale, è espressione dell’esercizio di discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, ed è sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nell’ipotesi in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall’Amministrazione in modo inadeguato. Tale giudizio, inoltre, può legittimamente avere esito negativo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga, sulla base di una valutazione discrezionale ancorata agli elementi in suo possesso, che nessuna misura di mitigazione o alternativa sia in grado di attenuare in modo soddisfacente le criticità accertate ed evidenziate (3)

(1) Precedenti conformi: ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2023, n. 2039; C.g.a., sez. giur., 11 agosto 2022 n. 921; Cons. Stato, sez. II, 28 maggio 2021, n. 4135; Cons. Stato, sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

(2) Precedenti conformi: ex multis, Cons. Stato, sez. II, 24 novembre 2020, nn. 7353 e 7354

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

(3) Precedenti conformi: ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611; Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2005, n. 3917.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it