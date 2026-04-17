Certificati bianchi, il Consiglio di Stato: illegittimo il diniego fondato su obblighi documentali introdotti successivamente

AGEL 17 Aprile 2026, di Redazione

Con la sentenza n. 01423/2026 (Cons. Stato, Sez. II) i giudici amministrativi ribadiscono che la PA non può subordinare l’erogazione di incentivi a requisiti documentali non previsti al momento della domanda, richiamando i principi di legalità, affidamento e divieto di effetto “sorpresa”

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Consiglio di Stato: l’autotutela della PA è soggetta a limiti temporali e tutela dell’affidamento del privato

Con la sentenza n. 01423/2026 REG.PROV.COLL. (Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2026), il giudice amministrativo chiarisce un principio centrale in materia di incentivi pubblici: è illegittimo il diniego fondato sull’assenza di documentazione non richiesta dalla normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza.

Secondo Palazzo Spada, il potere di controllo e verifica dell’amministrazione, pur ampio e comprensivo della possibilità di richiedere integrazioni istruttorie, deve essere esercitato entro i limiti tracciati dalle regole tecniche e normative applicabili ratione temporis. Non è invece consentito introdurre ex post nuovi oneri documentali, tali da incidere negativamente sull’esito del procedimento.

Il Collegio ribadisce che una simile prassi viola i principi di legalità dell’azione amministrativa, di tutela dell’affidamento e di collaborazione e buona fede tra amministrazione e privato, impedendo che il procedimento si trasformi in una verifica “a sorpresa” fondata su requisiti sopravvenuti.

In questa prospettiva, il diniego di incentivi non può essere giustificato da un inadempimento documentale non prevedibile al momento della domanda, quando il soggetto richiedente abbia comunque rispettato gli obblighi informativi allora vigenti.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il potere istruttorio dell’amministrazione non può tradursi in un aggravamento postumo della posizione del privato, dovendo invece garantire certezza delle regole e prevedibilità dell’azione amministrativa.

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