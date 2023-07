SEND, al via la piattaforma pubblica per le notifiche digitali

Si chiama SEND ed è la piattaforma pubblica per le notifiche digitali realizzata da PagoPA e messa a disposizione degli Enti pubblici (nota come Piattaforma Notifiche Digitali di cui all’art. 26 del DL 76/2020 s.m.i.) digitalizza la gestione delle comunicazioni a valore legale, semplificando il processo per tutti, chi le invia e chi le riceve.

Il progetto, voluto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione tecnica con PagoPA, punta a digitalizzare e semplificare la notifica a valore legale degli atti amministrativi: affiancandosi all’ordinario sistema analogico, SEND amplia le possibilità di invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale garantendo una maggiore efficienza e sicurezza a favore delle amministrazioni e dei loro utenti.

I vantaggi sono chiari: un notevole risparmio per la spesa pubblica, minori oneri di notifica per i cittadini ed un’esperienza utente più efficace.; attualmente sono 4 i Comuni ad avere inviato le prime notifiche digitali: si tratta di Gattinara, Misano Adriatica, Mortara e Verona.

Entro fine luglio altri 100 Enti pubblici approderanno sulla piattaforma sollevati da tutti gli adempimenti legati al processo di notificazione offrendo la certezza della reperibilità del destinatario.

La piattaforma SEND è integrata con INAD, l’indice nazionale dei domicili digitali: con la progressiva adozione della nuova piattaforma sul territorio nazionale, i cittadini potranno scegliere di gestire interamente in digitale le notifiche tramite domicilio digitale, tramite il sito dedicato oppure tramite l’app IO.

Fonte: Dipartimento per la trasformazione digitale