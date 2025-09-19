Scuola, via libera ad oltre 58.000 assunzioni

Scuola 19 Settembre 2025, di redazione

Il ministro Zangrillo firma il decreto di autorizzazione ad assumere

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica annuncia oltre 58.000 nuove assunzioni per il prossimo triennio scolastico, ma anche nuovi importanti ingressi per sostenere subito l’anno appena iniziato. 

Con il via libera del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo si prevede l’assunzione di ulteriori 4.831 docenti per l’anno scolastico 2025/2026 in aggiunta alle 48.504 già autorizzate il mese scorso.  

Il decreto autorizza inoltre 25.314 assunzioni per l’anno 2026/2027 e altre 28.440 per il 2027/2028.

Fonte: Dipartimento per la Funzione Pubblica

