Scuola IFEL: aperte le candidature alla 3° Edizione della Masterclass per i futuri responsabili del servizio finanziario

La Masterclass della Scuola IFEL nasce con l’obiettivo di preparare la futura classe di responsabili del servizio finanziario comunale ad affrontare in maniera efficace le sfide e le responsabilità che tale ruolo prevede, anche in ottica di preparazione alle innovazioni normative e tecnologiche in atto.



Dopo il successo delle prime 2 edizioni, parte a ottobre 2025 la 3° classe di futuri responsabili dei servizi finanziari comunali con il percorso formativo promosso dalla Scuola IFEL che prevede, oltre alle lezioni in presenza ed online, laboratori e project work e momenti di confronto con le eccellenze del settore.

Il percorso è riservato a 15 dipendenti del servizio finanziario comunale selezionati tramite Avviso Pubblico. Un’opportunità formativa innovativa e in grado di fornire gli strumenti necessari per sviluppare le competenze tecnico-strategiche e organizzative per governare la transizione amministrativa degli enti locali italiani. Il percorso formativo è articolato in 4 moduli:

la programmazione; gli istituti della contabilità finanziaria; il servizio finanziario e gli altri uffici comunali; dalla rendicontazione finanziaria alla nuova contabilità ACCRUAL

Si ricorda che il corso ha una durata di 5 mesi, pari a 160 ore di formazione. L’avvio del corso è previsto per il 16/10/2025 e terminerà il 27/03/2026, salvo modifiche che verranno comunicate, a mezzo PEC, ai partecipanti, per l’eventuale recupero di attività programmate, ma non svolte nei tempi previsti. Per candidarsi è sufficiente rispondere all’ Avviso di Selezione entro le ore 12 del 4 agosto 2025.

Fonte: IFEL