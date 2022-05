RomeCup 2022, il futuro del lavoro e dell’istruzione passa dai robot

Torna in presenza RomeCup, la 3 giorni dedicata al mondo della robotica e al suo impatto su formazione e lavoro: la 15° edizione prevede un susseguirsi di laboratori didattici, contest creativi e hackathon pensati per avvicinare i ragazzi al mondo della robotica. Fondazione Mondo Digitale, che è la promotrice e organizzatrice dell’evento, insieme all’Università Sapienza di Roma e al Comune di Roma Capitale propongono un intenso programma per orientare e coinvolgere giovani e appassionati verso le opportunità offerte dal mondo della robotica.

I ragazzi, in particolare, sono i protagonisti di questa 3 giorni ricca di attività di ogni tipo, scandite in un programma davvero entusiasmante che è pubblicato sul sito della manifestazione. Tra le tendenze di questa edizione un’ampia panoramica sui lavori del futuro e sulle tendenze dell’innovazione tecnologica con particolare riferimento all’area dell’interazione uomo-robot e dell’intelligenza artificiale. RomeCup 2022 prevede come sempre, in affiancamento ai convegni, seminari ed esibizioni, anche una competizione tra 81 squadre per contendersi l’accesso ai mondiali di robotica che si terranno in Thailandia.

La 15ª edizione di RomeCup ha il patrocino di Roma Capitale ed è realizzata con il sostegno di Regione Lazio, Lazio Innova, SAP, Eni, Fondazione Lars Magnus Ericsson e con il supporto tecnico di Make a Shape; in collaborazione con Edu4AI, progetto cofinanziato dal programma europeo Erasmus+; il programma dell’evento all’indirizzo romecup.org