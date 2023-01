Roma: la Casa delle Tecnologie Emergenti diventa Polo unico per l’innovazione

L’Amministrazione capitolina ha approvato la delibera che trasforma la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma nel polo di riferimento per l’innovazione della Capitale: è stata revocata l’istituzione del Forum Cittadino per l’Innovazione in modo da concentrare gli sforzi per la trasformazione digitale della PA e delle imprese coinvolgendo anche cittadini e mondo della ricerca. Contestualmente, è stata prevista l’istituzione di un Osservatorio, all’interno della Casa delle Tecnologie Emergenti, dedicato al dialogo dei vari soggetti e portatori di interesse coinvolti nel processo di innovazione.

Con questo approccio l’Amministrazione di Roma Capitale intende gettare le basi strategiche per orientare lo sviluppo digitale della città, propedeutici ai grandi eventi come il Giubileo 2025 e l’Expo 2030. Le Case sono luoghi di eccellenza per la diffusione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, fra cui il supporto al 5G, nonché al sostegno del trasferimento tecnologico dal mondo accademico a quello delle imprese. Una delibera appena approvata, che passerà al vaglio dell’Assemblea capitolina, prevede l’istituzione di un Osservatorio all’interno della CTE, che verrà disciplinato da un regolamento, per farne uno spazio di dialogo tra i diversi soggetti pubblici e privati che fanno parte dell’ecosistema innovativo romano.

Al contempo è stata prevista la revoca della deliberazione concernente l’istituzione del Forum Cittadino per l’Innovazione, una scelta che nasce a valle delle nuove esigenze emerse attraverso gli interventi e i programmi sostenuti dalle risorse europee, dal Pnrr e dalla finanza di progetto, queste hanno delineato in modo organico, sistematico e inclusivo gli indirizzi per lo sviluppo digitale e i modelli di Smart City che l’Amministrazione Capitolina ritiene determinanti per il successo di eventi come il Giubileo 2025 e l’assegnazione dell’Expo 2030, a partire da uno sviluppo basato sulle tecnologie emergenti. Nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse finalizzata a garantire efficacia gestionale e organizzativa, è stato necessario adeguare gli ambiti preposti alla progettazione e alla sperimentazione dei temi strategici della trasformazione digitale.

La Casa delle Tecnologie Emergenti sta già ospitando 5 start-up innovative, selezionate tra i progetti che hanno partecipato al 1° bando del 2022 e sarà luogo di confronto e di promozione per tutti i progetti più innovativi e per ospitare workshops, eventi e hackathon sull’innovazione. Mercoledì 11 gennaio si è chiuso il 1° avviso pubblico per l’accelerazione e il trasferimento tecnologico a supporto dello sviluppo di nuove sperimentazioni nell’ambito del 5G.

Fonte: Comune di Roma