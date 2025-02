Roma: Dock Startup Lab, candidature fino al 14 marzo 2025

Dock Startup Lab, il progetto che supporta la formazione all’imprenditorialità per lo sviluppo di idee in startup, ha lanciato la nuova edizione 2025 con la partecipazione dell’Università Sapienza e dell’Università degli Studi Roma Tre in qualità di partner accademici.

Questo percorso, riconosciuto tra i migliori startup hub in Europa, permette ai giovani talenti di formare un team con cui costruire un progetto imprenditoriale, validare l’idea sul mercato e presentarla a una platea di investitori e aziende al Demo Day finale.

Il programma si sviluppa in 4 mesi, da marzo a luglio 2025, con attività di team building e networking, workshop formativi; mentorship dedicata, pitch training. Si conclude con il Demo Day, una presentazione finale davanti a una giuria di investitori qualificati e una platea di 300 persone.

Le candidature sono aperte fino al 14 marzo 2025 e si rivolgono a studenti, ricercatori, laureati e professionisti di ogni settore.

Dock Startup Lab è organizzato da Unfold Tomorrow, in collaborazione con Eni (attraverso Joule, la scuola per l’impresa), Teleperformance e con il patrocinio dell’Assessorato alle attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale.



“Dock Startup Lab è la prova concreta di come un progetto supportato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma possa crescere ed evolversi fino a diventare un modello di sviluppo riconosciuto a livello internazionale; ha affermato l’assessore Monica Lucarelli, crediamo che l’innovazione sia il motore della crescita della Capitale e creare opportunità per i giovani talenti significhi investire sul futuro di Roma“.

“Siamo da sempre impegnati a creare un ambiente che stimoli l’innovazione, ha sottolineato la Rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, mettendo a disposizione degli studenti e dei ricercatori, le risorse e le competenze necessarie per trasformare idee brillanti in realtà imprenditoriali concrete”.

“Questa iniziativa si allinea con la missione dell’ateneo, che attribuisce grande importanza al sostegno delle idee imprenditoriali innovative all’interno della comunità accademica, ha affermato il Rettore dell’Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, promuovere la cultura imprenditoriale e supportare la nascita di startup innovative rappresenta un obiettivo strategico per Roma Tre“.

Per saperne di più visita il sito dockstartuplab.com

Fonte: comune di Roma