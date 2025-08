Roma Capitale, presentata la versione 2.0 dell’assistente virtuale Julia

Julia nasce con l’ambizione di essere la 1° A.I. generativa urbana progettata per interfacciarsi in tempo reale con chi vive, visita o attraversa la città. Questo 2° step amplia significativamente le capacità e le funzionalità esistenti, dopo il lancio di marzo, l’intelligenza artificiale al servizio della città diventa performante, intuitiva e completa, confermando Roma Capitale come pioniera dell’innovazione digitale urbana.

La nuova versione di Julia non è solo un aggiornamento tecnologico, ma una trasformazione che pone l’attenzione sulle esigenze di cittadini, turisti e pellegrini. Grazie a una tecnologia avanzata e a un patrimonio informativo certificato in costante crescita, Julia diventa più completa, pronta a rispondere in modo efficace e personalizzato a ogni esigenza dell’utente.

Questo ulteriore passo in avanti di Julia è fondamentale anche per il Giubileo dei Giovani, in quanto offre ai ragazzi tutte le informazioni di servizio essenziali per la logistica e gli spostamenti. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori aggiornamenti, tra cui anche la realizzazione dell’App Julia che la renderanno capace di anticipare le esigenze degli utenti e di fornire un servizio personalizzato ed efficiente.

Fonte: comune di Roma