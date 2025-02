Riunita al Viminale la Conferenza Stato – città e autonomie locali

Si è riunita ieri al Viminale, presieduta dal sottosegretario all’Interno con delega agli enti locali Wanda Ferro, la Conferenza Stato – città e autonomie locali. Ne da notizie un comunicato del Viminale.

Preso atto, in apertura, della designazione – si legge nel comunicato – da parte dell’Unione Province Italiane (Upi) dei suoi nuovi rappresentanti in seno alla Conferenza – ai quali il sottosegretario ha augurato buon lavoro – la seduta è proseguita con l’intesa espressa da Anci e Upi in relazione allo schema di decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Interno, relativo ai criteri e alle modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, a carico di comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Autonoma della Sardegna.

Le associazioni degli enti locali hanno inoltre espresso parere favorevole in merito allo schema di decreto del ministro dell’interno, di cui all’articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante l’approvazione dei modelli dei certificati attestanti la copertura, per l’anno 2022, del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.

In relazione all’ultimo punto all’ordine del giorno, Anci e Upi hanno espresso parere favorevole in merito allo schema di decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante riparto del contributo complessivo di 5 milioni di euro, per l’anno 2025, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Fonte: Viminale