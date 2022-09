Riunita al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

Si è riunita, ieri al Viminale, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’art. 155 del testo unico degli enti locali, istituita presso il dipartimento per gli Affari interni e territoriali e presieduta dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, per gli aspetti relativi al personale degli enti locali.

Nel corso della riunione, sono state esaminate le richieste di assunzioni presentate da 36 Comuni, e approvate 14 rideterminazioni di dotazioni organiche, 238 assunzioni a tempo indeterminato e 122 a tempo determinato relative a vari profili professionali.

Tra gli enti interessati alle rideterminazioni di dotazioni organiche e alle assunzioni, si evidenziano i comuni di Napoli, Alessandria, Chieti e Vibo Valentia.

Fonte. Viminale