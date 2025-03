In GU Serie Generale n. 69 del 24 marzo 2025 è stato pubblicato il Decreto 7 febbraio 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto il “Riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l’annualità 2024“.

All’articolo 1 è previsto che per l’annualità 2024, il Fondo di cui all’art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 dispone complessivamente di euro 75.381.414, di cui euro 3.885.409 in conto residui.

Ferma restando l’assegnazione delle risorse, pari ad euro 21.915.742, a valere sulle risorse di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 citati nella parte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini della corresponsione dell’incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite all’INPS per l’annualità 2024:



a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV, V e VI dell’annualità 2023, nonché nel I, II e III bimestre 2024, pari a complessivi euro 4.728.900;

b) le risorse, pari a euro 46.630.000 a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all’ art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualità 2024;

c) le ulteriori somme pari a euro 2.106.772, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all’art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per sperimentazioni di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, annualità 2023.

Fonte: Gazzetta Ufficiale