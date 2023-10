In GU Serie Generale n. 231 del 3 ottobre 2023 pubblicato il Decreto 8 Agosto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante il “Riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2023″

Il presente ripartisce la quota di euro 5.000.000,00 relativa all’anno 2023 del fondo mense scolastiche biologiche sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma, riportati alla data del 31 marzo 2023 nell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica e sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2022/2023, fatta eccezione per le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d’Aosta, la cui popolazione scolastica è riferita all’anno scolastico 2021/2022, secondo le modalità stabilite nel decreto interministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fondo è destinato, nella percentuale dell’86%, a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e, nella percentuale del 14%, a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed ai fini del decreto per «mensa scolastica biologica» va inteso il servizio di refezione collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal decreto interministeriale del 18 dicembre 2017 n. 14771.

Mentre per «numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica» si intende il numero totale dei pasti annui delle mense scolastiche biologiche dichiarati nelle istanze pervenute attraverso la piattaforma informatica istituita con decreto direttoriale 24 maggio 2018, n. 39050.

Fonte: Gazzetta Ufficiale