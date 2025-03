Riparto del fondo per il maggiore onere sostenuto dai comuni per l’incremento dell’indennità di funzione

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 66 del 20 marzo 2025 avente ad oggetto “Riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l’anno 2024, del fondo per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento dell’indennità di funzione” il Ministero dell’Interno informa che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 febbraio 2025, corredato dell’allegato A, «Nota metodologica anno 2024» dell’allegato B «Piano di riparto anno 2024», recante: «Riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l’anno 2024, del fondo di cui l’art. 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento dell’indennità di funzione», disposto dall’art. 1, commi 583, 584 e 585, della legge n. 234 del 2021, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2025 al n. 743.

Fonte: Gazzetta Ufficiale