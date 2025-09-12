Ripartizione per l’anno 2023 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente

Ripartizione per l’anno 2023 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamenteFinanza locale 12 Settembre 2025, di redazione
Comunicato Dait n.2 dell'11 settembre 2025
