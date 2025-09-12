Ripartizione per l’anno 2023 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente

Finanza locale 12 Settembre 2025, di redazione

Comunicato Dait n.2 dell'11 settembre 2025

Il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 luglio 2025, corredato dell’allegato A “Nota metodologica” e allegato B “Riparto del contributo”, relativo al fondo di 62 milioni di euro, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e parzialmente ripartito, per l’anno 2023, per un importo complessivo di 2.451.989 euro, secondo i criteri e le modalità definite nell’allegato A, nelle misure indicate nell’allegato B, registrato alla Corte dei Conti il 28 agosto 2025, con il n.3443, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto 18 luglio 2025

Fonte: Dait

