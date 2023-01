Richieste dei comuni per gli interventi in materia di sicurezza urbana: prorogato il termine

Il Ministero dell’Interno con il DECRETO 30 dicembre 2022 pubblicato in GU Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2023 ha disposto la modifica del decreto 21 ottobre 2022, concernente le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati a presentare le richieste in materia di sicurezza urbana, nonchè criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l’anno 2022.

All’Art. 1 del suddetto decreto recante la “Modifica dei termini di presentazione delle richieste” è disposto che all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 ottobre 2022, le parole «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni».

Le richieste degli enti di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto del 21 ottobre 2022, di ammissione al «finanziamento» per l’esercizio finanziario 2022 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale