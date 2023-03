Con Decreto del Ministero dell’Interno del 15 marzo 2023 pubblicato in Gu Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023 è stato approvato il modello di certificato di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2022 dagli enti locali, come previsto dall’art. 46-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall’art. 5-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Il modello è disponibile in gazzetta ufficiale allegato al decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale