Ricerca sviluppo della tecnologia dei microprocessori e investimento in nuove tecnologie innovative

In GU Serie Generale n. 197 del 26 agosto 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2025 recante il “Rifinanziamento del fondo per promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l’investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative“.

Il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, definisce gli ambiti di applicazione e di intervento nonché le modalità di utilizzo delle risorse assegnate al Fondo con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a complessivi euro 1.000.000.000,00, di cui euro 20 milioni per l’anno 2026, euro 30 milioni per l’anno 2027, euro 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 ed euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2038.

