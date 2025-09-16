Ricerca, Strategia italiana per le Tecnologie quantistiche: pubblicato il documento finale redatto dagli esperti

Innovazione 16 Settembre 2025, di redazione

On line il Piano del Governo sul Quantum che vuole rafforzare la competitività del Paese

La Strategia italiana per le tecnologie quantistiche è da oggi disponibile on line. Il documento finale è stato redatto dal gruppo di esperti e rappresentanti istituzionali e adottato a luglio scorso dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CITD).

L’adozione della Strategia sul quantum segna un passo avanti fondamentale per rafforzare la posizione dell’Italia in un ambito di frontiera destinato a generare impatti su diversi piani della vita quotidiana e di settori economici, dalla salute al lavoro.

La Strategia, più in dettaglio, va a indicare azioni mirate per potenziare la ricerca e l’innovazione, migliorare l’accesso alle infrastrutture e stimolare investimenti privati. Oltre al finanziamento della ricerca di base, prevede la creazione di reti di collaborazione tra pubblico e privato. Reti fondamentali per promuovere la ricerca applicata ed il trasferimento tecnologico.

Maggiori informazioni nella nota del MUR

