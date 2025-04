Rho promuove le competenze digitali degli over 60

Il Comune di Rho propone un corso di formazione dal 13 al 27 maggio 2025, aperto agli over 60, che vuole dotare i partecipanti delle conoscenze per utilizzare al meglio lo smartphone e i servizi digitali pubblici. L’iniziativa, favorita dagli Assessorati alla Smart City, alla Cultura e agli Anziani, vuole fornire conoscenze specifiche per maturare una maggiore dimestichezza con computer, tablet e smartphone al fine di poter fruire della ricca offerta culturale di Rho sfruttando i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie. Il corso si svolgerà dal 13 al 27 maggio, il martedì e il giovedì dalle ore 10 alle 12 al Tourist Infopoint di p.zza San Vittore 19, per partecipare occorre essere in possesso di uno smartphone.

Possedere competenze digitali è fondamentale non solo per accedere a nuove conoscenze, ma anche per rafforzare le relazioni sociali e sentirsi parte attiva della comunità. Il digitale non deve essere vissuto come uno strumento che isola, ma come una risorsa che può ampliare le opportunità di socialità e partecipazione. Questo corso, rivolto a chi ha più esperienza di vita, valorizza il ruolo delle persone come protagoniste della fruizione della cultura, con i propri gusti e interessi, l’iniziativa si svolge in presenza per offrire un’occasione di incontro, confronto e condivisione, mentre si acquisiscono competenze utili per esplorare ciò che il territorio offre in ambito culturale.

Fonte: comune di Rho