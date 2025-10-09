Revisori dei Conti: VIII integrazione dell’elenco per gli Enti locali

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha emesso un nuovo decreto per l’ottava integrazione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, che è in vigore dal 1° gennaio 2025.

Aggiornamento e Validazione

Questo provvedimento, a cura della Direzione Centrale della Finanza Locale, aggiorna l’elenco dei professionisti abilitati a svolgere l’organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali delle regioni a statuto ordinario. La selezione dei revisori avviene per estrazione da questo elenco, come previsto dalla normativa che risale al decreto legge n. 138 del 2011 (convertito nella legge n. 148/2011) e dal successivo regolamento n. 23 del 2012.

L’integrazione è stata resa necessaria da diversi fattori:

La richiesta di cancellazione di un iscritto.

di un iscritto. L’accertamento della validità di due domande di iscrizione che erano state presentate nei termini previsti.

che erano state presentate nei termini previsti. L’accoglimento delle richieste di variazione dei dati di alcuni iscritti, modifiche che non hanno influito sul possesso dei requisiti di base.

Si ricorda che l’Elenco originale era stato formato con decreto del 20 dicembre 2024. Come da prassi, il Dipartimento ha proseguito nel corso dell’anno i controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati in merito ai requisiti di iscrizione.

Effetti del Decreto

Le modifiche apportate sono dettagliate nell’allegato A al decreto e acquisiscono efficacia di pubblicità legale a partire dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Questo aggiornamento assicura che gli enti locali possano continuare a selezionare i loro revisori tra professionisti la cui idoneità è stata costantemente verificata e aggiornata.

Fonte: Dait