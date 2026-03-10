Revisori dei conti degli enti locali: il quadro completo del 2026

Nel 2026, l’Italia conta 13.653 revisori dei conti iscritti nell’elenco ufficiale degli enti locali. La maggioranza è di sesso maschile (9.651 uomini, 70,7%), mentre le donne rappresentano il 29,3% (4.002). Questa distribuzione si mantiene costante tra le diverse fasce di enti: nella Fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti) 70% uomini, nella Fascia 3 (province e città metropolitane) 76%.

Distribuzione per fasce e numero di sorteggiabili:

Fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti): 12.450 sorteggiabili

12.450 sorteggiabili Fascia 2 (comuni da 5.000 a 14.999 abitanti e unioni di comuni): 8.479

8.479 Fascia 3 (province, città metropolitane e grandi comuni): 6.494

Appartenenza professionale:

La maggior parte dei revisori è iscritta sia all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) sia al Registro dei Revisori Legali, con 12.011 iscritti in entrambe le categorie (88%). Solo 637 sono iscritti esclusivamente all’ODCEC e 1.005 esclusivamente al Registro dei Revisori Legali.

Suddivisi per fascia:

Fascia 1: 628 ODCEC, 945 Revisori Legali, 10.877 iscritti ad entrambi

Fascia 2: 202 ODCEC, 572 Revisori Legali, 7.705 iscritti ad entrambi

Fascia 3: 123 ODCEC, 423 Revisori Legali, 5.948 iscritti ad entrambi

Distribuzione territoriale:

Le regioni con il maggior numero di revisori sono Lombardia (4.925), Piemonte (4.241), Campania (1.791), Veneto (1.908) e Lazio (1.290). Regioni più piccole come Molise (484), Umbria (301) e Basilicata (438) contano alcune centinaia di revisori.

A livello provinciale, Milano, Torino e Napoli registrano il maggior numero di revisori sorteggiabili, con numeri che riflettono la dimensione e la popolazione degli enti locali. Province minori presentano numeri proporzionalmente più contenuti, coerenti con la popolazione locale.

Distribuzione per età e ambito professionale:

Età fino a 42 anni: 1.147 (128 dipendenti pubblici, 1.019 altro)

Età 43–65 anni: 10.164 (1.659 dipendenti pubblici, 8.505 altro)

Età 66–80 anni: 2.211 (105 dipendenti pubblici, 2.106 altro)

Età oltre 80 anni: 131 (tutti “altro”)

In totale, 1.892 revisori dichiarano di essere dipendenti pubblici, mentre 11.761 operano in altri ambiti.

Estrazioni effettuate nei primi mesi del 2026:

Dal 1° gennaio al 4 febbraio 2026, sono state effettuate 22.257 estrazioni complessive dall’elenco nazionale, distribuite tra le fasce dei diversi enti locali, con alcune ripetizioni per sostituzioni o cessazioni anticipate.

Distribuzione dei revisori per tipologia di ente e provincia:

Nei comuni più piccoli fino a 4.999 abitanti, le province del Nord registrano concentrazioni elevate, con Milano 1.266 sorteggiabili, Torino 706, Brescia 1.223, Bergamo 1.260.

Nelle province del Sud, Napoli ha 2.308 sorteggiabili in Fascia 1, Salerno 2.487 e Avellino 2.468.

Per le grandi città e province, la Fascia 3 mostra numeri più contenuti: Milano 873, Torino 584, Napoli 274.

Questa dettagliata mappatura nazionale mostra una distribuzione equilibrata per genere, età, fascia di enti e territorio, fornendo una fotografia completa dei revisori dei conti degli enti locali nel 2026.

I dati completi nella nota del Dait