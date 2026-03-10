Revisori dei conti degli enti locali: il quadro completo del 2026

Nel 2026, l’Italia conta 13.653 revisori dei conti iscritti nell’elenco ufficiale degli enti locali. La maggioranza è di sesso maschile (9.651 uomini, 70,7%), mentre le donne rappresentano il 29,3% (4.002). Questa distribuzione si mantiene costante tra le diverse fasce di enti: nella Fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti) 70% uomini, nella Fascia 3 (province e città metropolitane) 76%.
Distribuzione per fasce e numero di sorteggiabili:
- Fascia 1 (comuni fino a 4.999 abitanti): 12.450 sorteggiabili
- Fascia 2 (comuni da 5.000 a 14.999 abitanti e unioni di comuni): 8.479
- Fascia 3 (province, città metropolitane e grandi comuni): 6.494
Appartenenza professionale:
La maggior parte dei revisori è iscritta sia all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) sia al Registro dei Revisori Legali, con 12.011 iscritti in entrambe le categorie (88%). Solo 637 sono iscritti esclusivamente all’ODCEC e 1.005 esclusivamente al Registro dei Revisori Legali.
Suddivisi per fascia:
- Fascia 1: 628 ODCEC, 945 Revisori Legali, 10.877 iscritti ad entrambi
- Fascia 2: 202 ODCEC, 572 Revisori Legali, 7.705 iscritti ad entrambi
- Fascia 3: 123 ODCEC, 423 Revisori Legali, 5.948 iscritti ad entrambi
Distribuzione territoriale:
Le regioni con il maggior numero di revisori sono Lombardia (4.925), Piemonte (4.241), Campania (1.791), Veneto (1.908) e Lazio (1.290). Regioni più piccole come Molise (484), Umbria (301) e Basilicata (438) contano alcune centinaia di revisori.
A livello provinciale, Milano, Torino e Napoli registrano il maggior numero di revisori sorteggiabili, con numeri che riflettono la dimensione e la popolazione degli enti locali. Province minori presentano numeri proporzionalmente più contenuti, coerenti con la popolazione locale.
Distribuzione per età e ambito professionale:
- Età fino a 42 anni: 1.147 (128 dipendenti pubblici, 1.019 altro)
- Età 43–65 anni: 10.164 (1.659 dipendenti pubblici, 8.505 altro)
- Età 66–80 anni: 2.211 (105 dipendenti pubblici, 2.106 altro)
- Età oltre 80 anni: 131 (tutti “altro”)
In totale, 1.892 revisori dichiarano di essere dipendenti pubblici, mentre 11.761 operano in altri ambiti.
Estrazioni effettuate nei primi mesi del 2026:
Dal 1° gennaio al 4 febbraio 2026, sono state effettuate 22.257 estrazioni complessive dall’elenco nazionale, distribuite tra le fasce dei diversi enti locali, con alcune ripetizioni per sostituzioni o cessazioni anticipate.
Distribuzione dei revisori per tipologia di ente e provincia:
- Nei comuni più piccoli fino a 4.999 abitanti, le province del Nord registrano concentrazioni elevate, con Milano 1.266 sorteggiabili, Torino 706, Brescia 1.223, Bergamo 1.260.
- Nelle province del Sud, Napoli ha 2.308 sorteggiabili in Fascia 1, Salerno 2.487 e Avellino 2.468.
- Per le grandi città e province, la Fascia 3 mostra numeri più contenuti: Milano 873, Torino 584, Napoli 274.
Questa dettagliata mappatura nazionale mostra una distribuzione equilibrata per genere, età, fascia di enti e territorio, fornendo una fotografia completa dei revisori dei conti degli enti locali nel 2026.
I dati completi nella nota del Dait