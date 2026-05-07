MEF – RGS: aggiornati gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale 2025

La Ragioneria Generale dello Stato ha aggiornato gli importi dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) per il 2025, riguardanti il personale dei comparti, delle aree e dei settori per i quali è stato già definito il rinnovo contrattuale 2022-2024, oltre al personale del comparto e dell’Area della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2019-2021.

Le novità si inseriscono nel quadro normativo della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), che prevede, in attesa della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027, l’erogazione di un’anticipazione dell’IVC calcolata sugli stipendi tabellari.

Nel dettaglio, l’adeguamento stabilisce una misura mensile pari allo 0,6% dal 1° aprile al 30 giugno 2025 e all’1% a partire dal 1° luglio 2025.

Per il comparto delle Funzioni Locali e la relativa area, l’importo dell’IVC 2025 è stato determinato sulla base degli stipendi tabellari previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2022-2024, sottoscritti il 23 febbraio 2026.

IVC- Funzioni Locali