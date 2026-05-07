MEF – RGS: aggiornati gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale 2025

Finanza locale 7 Maggio 2026

La Ragioneria Generale dello Stato rende noti i nuovi valori dell’IVC per il 2025: previste due fasce di incremento mensile, con percentuali dello 0,6% e dell’1% sugli stipendi tabellari, in attesa dei rinnovi contrattuali 2025-2027.

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La Ragioneria Generale dello Stato ha aggiornato gli importi dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) per il 2025, riguardanti il personale dei comparti, delle aree e dei settori per i quali è stato già definito il rinnovo contrattuale 2022-2024, oltre al personale del comparto e dell’Area della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2019-2021.

Le novità si inseriscono nel quadro normativo della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), che prevede, in attesa della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027, l’erogazione di un’anticipazione dell’IVC calcolata sugli stipendi tabellari.

Nel dettaglio, l’adeguamento stabilisce una misura mensile pari allo 0,6% dal 1° aprile al 30 giugno 2025 e all’1% a partire dal 1° luglio 2025.

Per il comparto delle Funzioni Locali e la relativa area, l’importo dell’IVC 2025 è stato determinato sulla base degli stipendi tabellari previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2022-2024, sottoscritti il 23 febbraio 2026.

IVC- Funzioni Locali

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