Pubblicato il Gazzetta il Decreto Legislativo n. 43 del 28 marzo 2025 recante la “Revisione delle disposizioni in materia di accise“.

Il provvedimento è adottato in considerazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 12 e 16 recanti principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accise;

e stante la deliberazione in merito del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025.

Fonte: Gazzetta Ufficiale