Rettifica del decreto del 29 marzo 2024 recante il riparto del concorso alla finanza pubblica per comuni province e città metropolitane

Pubblicato in Gazzetta il comunicato del Ministero dell’Interno avente ad oggetto la “Rettifica del decreto del 29 marzo 2024 recante il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane per ciascuno degli anni 2024 e 2025“.

Si comunica che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale – contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 giugno 2024, corredato dell’allegato C, relativo alla «Rettifica del decreto del 29 marzo 2024 recante il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane per ciascuno degli anni 2024 e 2025, effettuato ai sensi dell’art. 1, commi 850 e 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2024 al n. 2873.

Fonte: Gazzetta Ufficiale