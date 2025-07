Repubblica Digitale: aperte le candidature del Premio Nazionale per le Competenze Digitali

Al via la seconda edizione del Premio Nazionale per le Competenze Digitali. Il riconoscimento è un’iniziativa di Repubblica Digitale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e realizzato con il supporto di Invitalia.

L’iniziativa ha l’obiettivo di dare visibilità alle migliori proposte di sviluppo delle competenze digitali, realizzate da pubbliche amministrazioni, terzo settore e imprese che si distinguono per innovatività, originalità, replicabilità e forte impatto sul territorio, rivolte ai cittadini. Il Premio si propone inoltre di: diffondere la cultura digitale per arrivare al superamento dell’analfabetismo digitale e del digital divide; individuare le “buone pratiche” nell’ottica della trasferibilità ad altri contesti; valorizzare risorse educative aperte per favorirne il riuso.

Possono partecipare al Premio: Associazioni ed Enti del terzo settore, Pubbliche Amministrazioni locali e centrali, Università e centri di ricerca, Enti pubblici e Imprese.

Per le modalità di partecipazione maggiori informazioni nella nota del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale