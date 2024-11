Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale comunica che è stata pubblicata la Relazione sull’organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del Servizio civile universale relativa all’anno 2023. Il documento, predisposto dal Dipartimento per la presentazione al Parlamento ai sensi dell’articolo 23 del Decreto legislativo del 6 marzo 2017, n. 40, fa il punto sullo stato del Servizio civile universale in Italia, traccia il bilancio del lavoro svolto nel corso dell’anno 2023, illustra le diverse questioni trattate dal Dipartimento e presenta un quadro sintetico delle attività condotte dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Allegati

Fonte: Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale