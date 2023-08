In data 23 agosto 2023 è stato registrato presso la Corte dei conti il decreto 24 luglio 2023 del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che, in attuazione dell’art. 42, co. 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), ripartisce ai Comuni il Fondo per le attività socio-educative in favore dei minori.

Qui l’elenco dei Comuni beneficiari per l’annualità in corso.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia