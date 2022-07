Regione Toscana: TosCaccia, promuove il tesserino venatorio digitale

In Toscana da questa stagione venatoria, in alcuni casi, il Tesserino Venatorio Digitale diventa obbligatorio: per rispettare la normativa i cacciatori dovranno scaricare l’app gratuita TosCaccia che rappresenta la sostituzione digitale del Tesserino Venatorio Regionale cartaceo.

Regione Toscana è la prima regione in Italia ad aver applicato questa possibilità che permette di annotare le giornate di caccia, le aree utilizzate, i capi abbattuti nonché le procedure di registrazione della mobilità venatoria. L’app offerta dalla Regione si può utilizzare in tutto il territorio nazionale.

I cacciatori che intendono iniziare ad utilizzare l’app a partire da questa stagione venatoria devono scaricare l’applicazione, effettuare la registrazione inserendo il codice cacciatore (o richiederlo presso il Comune di residenza se necessario), il codice fiscale e il numero telefonico cellulare. I cacciatori potranno inoltre fruire del supporto offerto dalla piattaforma digitale.

Il tesserino digitale rappresenta una grande innovazione per la gestione e per la conoscenza da parte della Regione, in tempo reale, dell’entità dei prelievi su ciascuna specie e la Regione è la prima in Italia ad aver applicato questa possibilità, da questa stagione venatoria il suo utilizzo in alcuni casi diventa obbligatorio.

Chi utilizza l’App Tesserino, ai sensi dell’art. 61 della L.R. 3/94, deve comunque ritirare presso il Comune di residenza l’allegato giallo alla licenza di caccia a ogni rinnovo e il Comune dovrà riportare sul nuovo allegato giallo le annotazioni riportate sul vecchio allegato, e ottemperare a quanto previsto dall’art. 61 della L.R. 3/94, per quanto di competenza, non sarà necessario in questo caso recarsi annualmente in Comune per aggiornare l’allegato giallo. Si ricorda infine che al momento della prima attivazione, verranno richiesta le immagini fotografiche dei versamenti della tassa di concessione governativa e regionale, seguendo quanto indicato dalla App in fase di aggiornamento. Per ogni altra informazione e specifica si rimanda al sito web dedicato: http://supporto.toscaccia.it/supporto