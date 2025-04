Regione Toscana: Cyberdays, esplora le nuove sfide dell’innovazione tecnologica

Lo stretto intreccio tra l’innovazione tecnologica, la società, la politica, e i risvolti economici della trasformazione digitale al centro della 2° edizione dei Cyberdays, la manifestazione organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con il Comune di Prato, Sviluppo Toscana e con il supporto di Fondazione Sistema Toscana. L’iniziativa vuole indagare l’impatto delle nuove tecnologie sulle strategie di supporto all’innovazione delle imprese e della pubblica amministrazione: fra gli argomenti l’intelligenza artificiale e il suo apporto sulla sicurezza e l’economia in previsione della rivoluzione industriale 5.0.

2 giornate dedicate a incontri, seminari, presentazioni di progetti realizzati e in corso di svolgimento sul tema della “cyber”, elemento chiave per approfondire tematiche legate alle nuove tecnologie e al loro impatto su imprese e PA.

Appuntamento a Prato i giorni 8 e 9 aprile 2025 presso il Centro di competenze 5G e tecnologie innovative, Via Galcianese 34. L’edizione 2025 dell’evento si concentrerà sull’innovazione tecnologica, un focus sarà dedicato alla geopolitica dell’intelligenza artificiale, un campo che, oltre alla dimensione tecnologica, ha un impatto significativo sulla sicurezza, sull’economia, sulla politica e sul potere globale, nonché alle sfide poste dalla nuova rivoluzione industriale 5.0.



L’obiettivo è consolidare il dibattito sull’innovazione tecnologica, attraverso la diffusione e la condivisione delle conoscenze, per arricchire la riflessione sul ruolo delle tecnologie avanzate nelle strategie di supporto all’innovazione del tessuto imprenditoriale e delle Pubbliche Amministrazioni. Saranno esplorati gli effetti di queste tecnologie sia sul piano della governance che sul sistema produttivo locale. Un’occasione di confronto e aggiornamento che vedrà coinvolti esperti e numerose professionalità provenienti dal mondo delle istituzioni pubbliche, accademiche e imprenditoriali.



Il 9 aprile i Cyberdays avranno il piacere di ospitare Patrizio Bianchi, Professore emerito di Economia presso l’Università degli Studi di Ferrara, Cattedra UNESCO “Educazione Crescita ed Uguaglianza che si concentrerà sulla lectio dal titolo “Strategie di transizione industriale e politiche pubbliche”, affrontando le sfide e le opportunità emergenti derivanti dai cambiamenti nei modelli industriali, in un contesto globale segnato dalla necessità di sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

A seguire, dalle ore 15 la Sala Convegni del CC5G ospiterà la presentazione “IKIGAI startup: accelerare l’innovazione Idee, tecnologie e progetti che trasformano il futuro”. Saranno presenti 7 startup che hanno partecipato al progetto IKIGAI Toscana e che hanno nel core business soluzioni tecnologiche:

Lemons in the Room

Oraltech

MindAhead

AgerTech

Winning Eleven Data

Shazarch

Finanz

All’interno della presentazione sarà previsto un momento di confronto dedicato all’analisi della dicotomia tra AI e GDPR. ► scarica il programma

