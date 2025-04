Regione Puglia sostiene la trasformazione digitale degli enti locali pugliesi

L’obiettivo del Protocollo di intesa siglato tra la Regione Puglia e il Consorzio “Polo di Innovazione Digitale Secure Digital Transformation of Public Administration – European Digital Innovation Hub for Digital Transformation – EDIH4DT” per la promozione di iniziative congiunte a supporto della trasformazione digitale del territorio è quello di sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di varie attività fra cui quelle di formazione, informazione, ricerca e trasferimento tecnologico a supporto degli Enti del territorio sui temi della trasformazione digitale con lo studio e l’implementazione delle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale.

Il Consorzio, che annovera tra i suoi principali soci il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari e l’ANCI, offre numerosi servizi gratuiti per la trasformazione digitale dei servizi pubblici locali con un focus specifico sull’innovazione per la sostenibilità ambientale, gli utenti finali sono comuni, altri enti locali, scuole, aziende sanitarie.

In particolare il protocollo di intesa pone le basi per la collaborazione della promozione e diffusione delle misure e delle iniziative regionali, nazionali ed europee, a supporto della trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni Locali del territorio e dei servizi gratuiti erogati dal Consorzio alle pubbliche amministrazioni locali del territorio per la progettazione dei servizi digitali. Altro elemento di collaborazione sarà l’analisi e ricerca delle tecnologie e soluzioni emergenti nell’ambito della Trasformazione Digitale e loro valutazione e validazione con riferimento alla maturità digitale delle singole pubbliche amministrazioni.

Infine, il Consorzio potrà fornire servizi di Test-before-Invest di soluzioni digitali (piattaforme, prodotti, servizi) per le amministrazioni pubbliche locali del territorio, fornendo supporto metodologico, scientifico e applicativo alla progettazione, sviluppo e verifica di progetti innovativi.

“Questo protocollo rappresenta un tassello del lavoro che stiamo facendo per l’inclusione digitale attraverso l’Agenda Digitale della Regione Puglia che mette in campo azioni finalizzate a ridurre il digital divide dei cittadini e a rendere le Pubbliche amministrazioni efficienti e vicine ai cittadini per supportare le piccole e medie imprese affinché acquisiscano tecnologie digitali o migliorino le competenze digitali. Attraverso questa collaborazione, ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, intendiamo interpretare in maniera proattiva i sistemi digitali e di Intelligenza artificiale e accompagnare chi non ha gli strumenti, rendendo democratica la trasformazione digitale. Questo protocollo è uno strumento per consentire agli enti locali di essere accompagnati nella sperimentazione di applicazioni basate sull’ Intelligenza Artificiale, sulle Reti di comunicazione, sulla Sicurezza Informatica e ricevere servizi di supporto al processo di digitalizzazione amministrativa, dematerializzazione e connessione a piattaforme nazionali digitali, reti e archivi. Democratizzare la digitalizzazione è l’unico modo per affrontare le evoluzioni delle tecnologie digitali per non lasciare nessuno indietro”.

Fonte: Regione Puglia