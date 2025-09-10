Regione Lazio: al via la nuova edizione di Boost Your Ideas 2025-2026

Riparte Boost Your Ideas, il programma promosso da Regione Lazio e Lazio Innova con l’obiettivo di sostenere la crescita di startup e team informali, l’iniziativa si conferma punto di riferimento per chi vuole trasformare un’idea in impresa e accelerare il percorso di innovazione.

Partner del programma sono importanti player del mondo dell’innovazione, grandi aziende e potenziali investitori che mettono a disposizione competenze, know-how e opportunità di accesso a nuovi mercati, business e network qualificati. La Call è destinata a:

Team informali (non costituiti o in fase di costituzione), che intendono trasformare le idee in progetti imprenditoriali;

(non costituiti o in fase di costituzione), che intendono trasformare le idee in progetti imprenditoriali; Imprese (startup e micro, piccole e medie imprese) che vogliono accelerare l’ingresso sul mercato e scalare la propria soluzione, rafforzando al contempo il networking con i partner del Programma.

Gli ambiti di applicazione riguardano settori strategici: Agrifood e Agritech, Healthcare, Istruzione e Formazione, Green Economy, Cultura e Creatività, previsti 2 percorsi di accelerazione:

TeamLab (4 settimane): strumenti e competenze per sviluppare un modello di business, stimare i costi, definire la forma giuridica adeguata e conoscere gli strumenti di finanza innovativa (crowdfunding, business angel, finanza agevolata);

(4 settimane): strumenti e competenze per sviluppare un modello di business, stimare i costi, definire la forma giuridica adeguata e conoscere gli strumenti di finanza innovativa (crowdfunding, business angel, finanza agevolata); StartLab (8 settimane): consolidamento della soluzione innovativa e preparazione della documentazione da presentare a fondi e player di mercato.

Entrambi i percorsi includono webinar tematici, incontri one-to-one con coach e tutor, consulenze specialistiche (marketing, IPR, ecc.) e attività di networking con i partner del Programma. In palio premi in denaro e servizi:

TeamLab: 3 premi da 5.000 euro ai primi 3 classificati.

StartLab: 5 premi da 20.000 euro, 3 premi da 10.000 euro e accesso diretto, per i primi 10 classificati, al Programma Tutoraggio della Rete Spazio Attivo (12 mesi di servizi specialistici per un valore di 9.000 euro).

Inoltre, i Main Partner – Angels4Impact, Angels4Women, Elis Innovation Hub, Eni Joule, Sapienza Innovation and Entrepreneurship Hub, Zest – offriranno ulteriori opportunità di mercato, mentoring, advisory tecniche e accesso a Pitch Day con fondi e player di settore. Scadenze:

1° edizione : candidature aperte fino alle ore 16 del 10 ottobre 2025.

: candidature aperte fino alle ore 16 del 10 ottobre 2025. 2° edizione: dalle 9 del 25 febbraio 2026 alle ore 16 del 3 marzo 2026.

Boost Your Ideas è realizzato da Lazio Innova, in attuazione del Progetto della Regione Lazio “Potenziamento Rete Spazio Attivo”, PR Lazio FESR 2021/2027 – Obiettivo Specifico 1.3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI. Per maggiori dettagli e modalità di candidatura visita il sito web di Boost Your Ideas

Fonte: Regione Lazio