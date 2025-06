Regione Emilia-Romagna lancia la mappa digitale delle donne

Regione Emilia-Romagna lancia un’iniziativa nell’ambito del progetto COMTem destinato allo sviluppo delle smart city: la mappa digitale delle donne.

Uno strumento tecnologico per raccogliere e analizzare dati utili alla promozione dell’inclusione femminile nelle politiche pubbliche e, nello specifico, alle dinamiche delle smart city per ottenere una rappresentazione equa delle donne nei contesti digitali e tecnologici delle città intelligenti affinché nessun gruppo sociale resti escluso rendendo lo sviluppo urbano attento all’equilibrio tra generi. La mappatura permette di fotografare i vissuti femminili dello spazio urbano in relazione a tematiche come sicurezza, cura, accessibilità e desiderio condividendo i risultati con cittadini e istituzioni, favorendo l’azione e il cambiamento.

Il Sistema delle Comunità Tematiche (progetto COMTem) è uno strumento al servizio della trasformazione digitale regionale, incardinato nell’Agenda Digitale dell’Emilia Romagna 2020-2025: Data Valley Bene Comune.

Il modello è nato nel 2017 per un processo inclusivo di innovazione organizzativa, tecnologica e culturale condotta a sistema che permette di legare la trasformazione digitale ai processi di sviluppo e coesione sociale specifici del territorio e di mettere a sistema le risorse potenziali della dimensione regionale. Le COMTem sono cantieri della trasformazione digitale operanti in modo strutturato nella dimensione istituzionale attraverso una declinazione dei modelli di communities of practice (co-apprendimento, co-costruzione).

Fonte: Regione Emilia Romagna