Regione Campania digitalizza la circolarizzazione

La Regione Campania ha attivato un nuovo servizio digitale per la trasmissione e la verifica dei rapporti di credito e debito tra le strutture amministrative regionali, gli enti strumentali del gruppo amministrazione pubblica e le società partecipate.

La Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha adottato una procedura telematica per la raccolta di dati e informazioni, finalizzata a favorire l’interazione tra debitori e creditori e consentire la verifica e la conciliazione dei rapporti reciproci.

Attraverso questo servizio digitale, tutte le strutture amministrative di primo livello della Regione Campania (Direzioni Generali, Uffici speciali e Strutture di missione), gli enti del gruppo amministrazione pubblica e le società partecipate, sia direttamente che indirettamente dalla Regione, potranno trasmettere alla controparte le informazioni necessarie per valutare le reciproche risultanze e definire i relativi rapporti di credito o debito intrattenuti.

Il servizio digitale è accessibile al link https://servizi-digitali.regione.campania.it/Circolarizzazione.

Gli utenti abilitati degli enti strumentali e delle società partecipate potranno accedere tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS).

Gli utenti abilitati delle strutture regionali, interni alla rete regionale, potranno accedere tramite IDP regionale.

La nuova procedura è stata definita in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e rientra nella strategia di trasformazione digitale di Regione Campania che prevede la progressiva digitalizzazione di tutti i processi e procedimenti amministrativi e la loro evoluzione in servizi accessibili on line e disponibili sul Catalogo dei Servizi digitali ( https://servizi-digitali.regione.campania.it/).

