In GU Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2025 il Decreto 2 dicembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità avente ad oggetto i criteri di ripartizione del “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.

A norma dell’articolo 1 il decreto provvede a definire i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le finalità di cui all’art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza». Le risorse ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, per un importo pari ad euro 30 milioni, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2024 riferiti alla popolazione femminile residente nei comuni di ciascuna regione appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale